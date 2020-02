V Británii začala volba nového lídra Labouristické strany, kandidáti jsou tři

Labouristé dosáhli v parlamentních volbách z loňského 12. prosince nejhoršího výsledku od roku 1935. Obsadili v Dolní sněmovně jen 202 křesel, zatímco vítězní konzervativci premiéra Borise Johnsona získali 365 mandátů. Předák labouristů Jeremy Corbyn v reakci oznámil, že do dalších voleb již stranu nepovede. Výzvy k okamžité rezignaci na funkci stranického lídra ale nevyslyšel.

Ready to meet the next Labour Leader? The candidates make their pitch today at 11:30 am live from

Peterborough. Stream the hustings here 👇https://t.co/MtH1IRXxWw pic.twitter.com/0ywIIgkjyv