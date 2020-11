V Británii začalo rozsáhlé testování vakcíny proti covidu, má vycvičit imunitní systém k reakci

Experimentální vakcínu známou zatím pod názvem Ad26COV2 vyvíjí farmaceutická firma Janssen, která je součástí společnosti Johnson and Johnson. Preparát je založen na geneticky upraveném viru způsobujícím běžné nachlazení a má vycvičit imunitní systém k reakci.

Dvě dávky vakcíny budou dobrovolníkům podány s rozestupem 57 dní, upřesňuje agentura Reuters. V září zároveň firma Johnson & Johnson zahájila klinické testy vakcíny v jednorázové variantě. Společnost podle Reuters uvedla, že pokud by tyto testy s účastí 60.000 lidí potvrdily účinnost a bezpečnost její vakcíny, mohla by nabídnout oproti některým jiným výrobcům snazší očkování. Efektivitu vakcinace u očkovacích látek, které je nutné podat ve dvou dávkách, by totiž mohlo snížit, kdyby si lidé druhou dávku nenechali dát.

Konkurenční výrobci očkovací látky proti covidu-19 z firem Pfizer a BioNtech minulý týden oznámili, že jejich preparát vykazuje podle průběžných výsledků klinického testování účinnost přesahující 90 procent a je velká šance na jeho schválení v USA do konce roku. Oznámení vyvolalo celosvětovou senzaci, jak ale připomíná BBC, k ukončení koronavirové pandemie nejspíše bude zapotřebí více druhů vakcín.

V Británii se rovněž testuje vakcína vyvíjená společností AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Podrobnosti o tom, v jakých dalších zemích se bude vakcína testovat, britští odborníci neuvedli.