V Británii zemřelo dalších 202 lidí s covidem-19, pandemie nejvíc zasáhla chudé regiony

Dnešní přírůstek je opět o něco vyšší než ten, který ministerstvo hlásilo ve čtvrtek (151). V pondělí informoval úřad o 55 mrtvých za uplynulých 24 hodin, v úterý o 286 a ve středu o 245.

As of 9am 12 June, there have been 6,434,713 tests, with 193,253 tests on 11 June. 292,950 people have tested positive. As of 5pm on 11 June, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 41,481 have sadly died. More info: ➡️ https://t.co/r2YbE2e3O8 pic.twitter.com/H97R4N7jTs

Potvrzených případů infekce přibylo za 24 hodin 1541. Celkem se tak od počátku epidemie nákaza koronavirem v Británii potvrdila u 292.950 lidí. Kolik z nich se již viru zbavilo, britské úřady neuvádějí.

V posledních 24 hodinách britští zdravotníci opět provedli téměř 200.000 testů na koronavirus. Celkem od počátku epidemie udělali 6,4 milionu testů. Kolik lidí otestovali, ale není jasné, neboť u některých mohli zdravotníci přítomnost viru zjišťovat i několikrát.

Britský statistický úřad ONS dnes uvedl, že nejchudší oblasti Anglie a Walesu pandemie covidu-19 postihla až dvakrát silněji než ty nejbohatší. Podle statistiků je úmrtnost v chudších oblastech i za běžných okolností vyšší, koronavirus ale tento efekt ještě posílil.

V nejchudších oblastech Anglie zemřelo s covidem-19 při zohlednění věku populace v březnu, dubnu a květnu v průměru asi 128 lidí na 100.000 obyvatel, v nejbohatších částech země to bylo ale jen 60 úmrtí na 100.000 obyvatel. Podobné to bylo i ve Walesu (110 ku 58 úmrtím).

