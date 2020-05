V Británii zemřelo dalších 468 lidí s covidem-19

Dnešní údaj o mrtvých přerušil trend tohoto týdne. Od úterý totiž počet nově hlášených případů úmrtí postupně klesal. V úterý jich britské ministerstvo zdravotnictví hlásilo 627, ve středu 494, ve čtvrtek 428 a v pátek 384. Úterní údaje bývají v posledních týdnech vždy nejvyšší, neboť se do nich promítají později nahlášená úmrtí z víkendů.

Potvrzených případů nákazy přibylo dalších 3451, a celkem se tak od počátku epidemie nákaza virem SARS-CoV-2 prokázala v Británii u 240.161 osob. Britští zdravotníci provedli již téměř 2,5 milionu testů a otestovali přes 1,7 milionů obyvatel Británie.

Spojené království se v počtu mrtvých s covidem-19 drží celosvětové na druhé příčce, první Spojené státy mají přes 87.000 zemřelých. V Evropě je Británie nejpostiženější zemí před Itálií a Španělskem.

V Anglii se tento týden začala uvolňovat karanténní opatření. Od středy se mohli vrátit do práce lidé, kteří nemohou pracovat z domova. Nyní si mohou také zajít na tenis či golf, obnovit provoz mohla i zahradnictví. Angličané mohou rovněž opět volně cestovat, neměli by ale jezdit do Walesu, Skotska a Severního Irska, kde platí jiná karanténní opatření než v Anglii.