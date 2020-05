V Británii zemřelo dalších 739 lidí nakažených koronavirem

Řekl také, že vláda neuvolní celostátní karanténní opatření, dokud to nebude bezpečné. Ujistil ale, že jí záleží na tom, aby se mohla vrátit volnost do kontaktů mezi lidmi i v podnikání.

Hancock uvedl, že Británii se podařilo dosáhnout cíle 100.000 testů na koronavirus za den, což je podle něho klíčové pro to, aby mohla být uvolňována restriktivní opatření.

Agentura Reuters připomíná, že britská vláda čelila kritice, že s navyšováním testovacích kapacit nepostupuje tak rychle jako jiné země, třeba Německo.

"Testování je klíčové k potlačení viru... Pomůže to vyvrátit obavy. Pomůže to zajistit lidem bezpečí a umožní nám to rušit karanténu," řekl šéf resortu zdravotnictví na tiskové konferenci.