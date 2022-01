V Bruselu demonstrovalo několik tisíc lidí proti covidovým certifikátům

Belgičtí vládní představitelé o víkendu uvedli, že zvažují zavedení povinného očkování, napsala agentura AFP.

V Bruselu se jednalo o čtvrtou demonstraci "za svobodu". Předchozí shromáždění doprovázely střety s policií, to dnešní bylo klidnější. Jen na konci pochodu skupinka demonstrantů začala házet předměty po policistech, kteří několik lidí zadrželi.

Covidové certifikáty se v Belgii vyžadují při vstupu do restaurací či kulturních zařízení. Demonstranti měli také transparenty proti očkování dětí. "Je to naprosto absurdní přístup k zdravotnické krizi, který je navíc obrovským útokem na práva. Pokud to tak necháme, tak skončíme s čínským systémem (kontroly)," řekla agentuře AFP jedna z účastnic protestu.

Belgický ministr zdravotnictví Frank Vandenbrouck dnes řekl, že chce uspořádat co nejdříve parlamentní debatu o povinném očkování proti covidu-19. Sám údajně na téma změnil názor. "Před rokem jsem říkal, že to není dobrý nápad, že je zapotřebí lidi přesvědčovat," řekl ministr. Nyní je ale e "pro nějakou formu zevšeobecnění" očkování. Názor změnil, když se ukázalo, že pro dosažení kolektivní imunity nestačí proočkovanost kolem 70 procent ale spíše téměř 100 procent obyvatelstva.

Podobně jako další evropské státy i Belgie zaznamenává růst případů nákazy koronavirem. Podle stanice RTBF v týdnu od 30. prosince do 5. ledna tato dvanáctimilionová země měla v průměru 17.500 nových případů infekce denně. To je dvojnásobek oproti předchozím sedmi dnům. Počet nakažených pacientů v nemocnici ale rostl mírněji.