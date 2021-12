V Donbasu rozmístili ruští žoldnéři, k hranicím se stahují desítky tisíc vojáků

V posledních týdnech Rusko přesunulo desítky tisíc vojáků na pozice blíž k Ukrajině. Následně vyzvalo Západ k poskytnutí bezpečnostních záruk, jež mají podle Moskvy zabránit tomu, aby Ukrajina a další sousední země posloužily jako základny k napadení Ruska.

Západ a Kyjev na druhé straně obvinily Rusko, že zvažuje další agresi vůči na Ukrajině, kterou by mohlo provést už v lednu. Moskva to rezolutně popírá.

Rusko v roce 2014 anektovalo ukrajinský Krymský poloostrov. Podpořilo také proruské separatisty, kteří se téhož roku zmocnili části průmyslové oblasti Donbasu na východě Ukrajiny a nadále tam bojují proti ukrajinským vládním silám.

Reuters napsal, že ze čtyř jeho zdrojů informací o ruských žoldnéřích v Donbasu tři popsaly nabídky od náborářů, kteří jim ale neprozradili, koho zastupují. Všechny čtyři zdroje trvaly na anonymitě kvůli obavám o svou bezpečnost. Dva ze tří zdrojů, které se o informace podělily, uvedly, že s nabídkou souhlasily. Třetí řekl, že odmítl.

"Je tu plno. Shromažďují všechny s bojovými zkušenostmi," poznamenal jeden ze dvou zdrojů, které souhlasily. Řekl, že dříve bojoval na Ukrajině a v Sýrii za ruské bezpečnostní skupiny, které najímají lidi a jejichž operace byly úzce spojené se strategickými zájmy Ruska. Konkrétně tyto skupiny označit ale odmítl. Nyní má v úmyslu se spojit s ostatními žoldnéři na ruské straně hranice s Luhanskou oblastí ovládanou separatisty.

Kreml tvrdí, že nemá nic společného se soukromými ruskými skupinami najímajícími bojovníky. Tyto lidi označuje za dobrovolníky bez spojení se státem.

"Je to poprvé, co o tom slyšíme, a nevíme, jak spolehlivá jsou tato tvrzení," reagoval Peskov na informace agentury Reuters. Řekl, že na východní Ukrajině nejsou a nikdy nebyli žádné ruské pravidelné síly ani vojenští poradci a že Moskva žádné vyslání nezvažuje. Kyjev to ale zpochybňuje a tvrdí, že jsou tam přítomny pravidelné síly ruské armády.