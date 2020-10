V Evropě už se koronavirem nakazilo přes deset milionů lidí

"Evropa se opět stala epicentrem pandemie. I když riskuji, že budu znít jako šiřitel poplašných zpráv, musím vyjádřit opravdu hluboké znepokojení," řekl Kluge.

Špatnou zprávou podle něj je zejména to, že hygienici už nestíhají dohledávat kontakty nakažených a že poměr pozitivních testů je rekordně vysoký. Vyplývá z toho, že nemoc se na mnoha místech šíří nekontrolovaně.

WHO do evropského regionu zahrnuje celkem 54 zemí a počítá do něj kromě Ruska také někdejší státy Sovětského svazu jako Tádžikistán, Uzbekistán, Turkemistán či Kazachstán.