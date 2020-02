V Istanbulu se po přistání rozlomilo letadlo. Lidé zázrakem přežili

Letadlo patří turecké nízkonákladové společnosti Pegasus Airlines. Do Istanbulu přiletělo z Izmiru, který leží na západě Turecka. Na palubě bylo 171 cestujících a šest členů posádky, informovala s odvoláním na úřady NTV.

Na záběrech z místa neštěstí je vidět, jak záchranáři evakuují z letadla cestující. Někteří pasažéři se z rozlomeného stroje dostali už před tím sami. Podle ministra dopravy Mehmeta Cahita Turhana si neštěstí nevyžádalo žádné oběti na životech. Istanbulský guvernér Ali Yerlikaya uvedl, že 52 lidí utrpělo zranění. Všichni byli podle něj převezeni do nemocnice. Stav dvou pilotů je podle guvernéra vážný. Turecká média informovala, že se jedná o Turka a Jihokorejce.

A Pegasus airlines aircraft has crashed off the end of the runway at Istanbul airport #Turkey #Istanbul pic.twitter.com/o98TuYQ5R9