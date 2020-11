V Jerevanu demonstrovali příbuzní pohřešovaných vojáků, Ázerbájdžán prý porušuje dohodu

Mezi demonstranty, kteří pochodovali centrem Jerevanu s transparentem s nápisem "Pomozte nám najít naše vězně", se objevilo i několik známých osobností. Demonstranti předali ruskému velvyslanci dopis se žádostí, aby osobně v této věci zasáhl.

"Proč začínáme od Ruska? Protože to je země, které (do konfliktu) zasáhla a která by mohla pokračovat ve věcech, které nás zajímají," uvedl jeden z organizátorů demonstrace, herec Hrant Tochatjan.

Podobná demonstrace několika desítek příbuzných pohřešovaných vojáků se v sobotu odehrála i v karabašské metropoli Stěpanakertu, kde delegaci přijal prezident neuznávané karabašské republiky Araik Arutjunjan. "Požadujeme okamžité kroky k vyřešení problému. Ale úřady tvrdí, že to na nich nezávisí, že to závisí na Ázerbájdžánu," postěžoval si Arsen Gukasjan (47), který pohřešuje svého syna a bratra. Podezírá Ázerbájdžán, že nerespektuje dohodu o ukončení bojů z 9.listopadu, kterou zprostředkovalo Rusko a která počítala s výměnou zajatců, ale staví si vlastní podmínky pro propuštění zajatců.

Podle karabašských úřadů byla arménské straně zatím vydána těla více než 400 zabitých vojáků. V zajetí je prý 50 až 60 vojáků.

Boje mezi arménskými a ázerbájdžánskými vojsky, které propukly 27. září, ukončila dohoda, dosažená v noci z 9. na 10. listopadu. Tato dohoda zaručila Ázerbájdžánu značné územní zisky, ale umožňuje přežít samé horské enklávě, pod dohledem skoro 2000 ruských vojáků, připomněla agentura AFP.

Spor o enklávu v Ázerbájdžánu s převážně arménským obyvatelstvem trvá desítky let. Ozbrojený konflikt začal v roce 1988 ještě za éry Sovětského svazu. Náhorní Karabach se s podporou Arménie odtrhl od Ázerbájdžánu ve válce, která si vyžádala na 30.000 mrtvých a statisíce uprchlíků. Po čtvrt století se Karabach a přilehlé území nacházely pod vojenskou kontrolou Arménie. Ázerbájdžán označoval toto území za okupované.