Česko není jediné. Londýn, Itálie a Nizozemí zavírají téměř vše

Podle ministra Hancocka úřady zaznamenaly v minulém týdnu "velmi silný, exponenciální nárůst" počtu infikovaných v Londýně, ale i v okolních hrabstvích Kent, Essex či Hertfordshire.

V Anglii platí od 2. prosince, kdy skončila plošná uzávěra, třístupňový systém regionálních opatření. Ve třetím stupni, do kterého devítimilionová londýnská aglomerace ve středu zamíří, se například lidé z různých domácností nesmějí scházet v soukromých prostorech. Hancock dnes navíc vyzval, aby lidé nejezdili do centra Londýna na vánoční nákupy.

Za rostoucí počet nakažených by podle ministra mohla být zodpovědná i nová varianta koronaviru, která už byla zjištěna u více než tisíce lidí. Nic ale podle něj nenasvědčuje tomu, že by nová varianta způsobovala horší průběh nemoci nebo že by na ni nebyla účinná vakcína, která se v Británii od minulého týdne podává.

Také podle odbornice Světové zdravotnické organizace (WHO) Marie Van Kerkhoveové neexistuje nyní "žádný důkaz o tom, že by se tato varianta chovala jinak", než další varianty viru SARS-CoV-2.

Od počátku epidemie v Británii zaznamenali více než 1,8 milionu potvrzených případů nákazy koronavirem. S infekcí zemřelo 64.170 lidí. Británie byla dlouho evropskou zemí s nejvyšší bilancí mrtvých, v sobotu ji ale překonala Itálie, která nyní eviduje 65.011 zemřelých s koronavirem.

ANSA: Itálie možná o Vánocích zavře restaurace i většinu obchodů

Panel expertů radící italské vládě, jak omezit šíření koronaviru, dnes doporučil ještě více zpřísnit opatření o vánočních svátcích. Informovala o tom dnes agentura ANSA, podle níž by tak v celé zemi mohly zavřít restaurace a většina obchodů. Experti upozornili na stále velmi zatížený zdravotnický systém i na to, že Itálie nyní eviduje denně víc úmrtí s koronavirem (dnes 491) než o 20 milionů lidnatější Německo (188). To přitom od středy do 10. ledna zavře většinu obchodů.

Itálie se o víkendu posunula před Británii v počtu úmrtí s koronavirem a je tak v tomto údaji s 65.000 zemřelými první v Evropě a pátá na světě. Panel expertů navíc varuje, že i počty nakažených jsou v Itálii stále vysoké, i když od poloviny listopadu výrazně poklesly, z denního maxima téměř 40.900. Dnes ministerstvo zdravotnictví oznámilo 12.030 nově evidovaných případů infekce, o den dříve to bylo při více testech 17.938.

Úmrtí s koronavirem hlásilo dnes ministerstvo v Itálii 491 a o den dříve 484. Dosud se v Itálii, jež má 60 milionů obyvatel, potvrdilo 1,85 milionu případů koronaviru SARS-CoV-2, což je šestý nejvyšší počet ve světě.

Dnes se také v místních médiích objevily fotky, na nichž jsou davy lidí, kteří šli v neděli v mnoha italských městech nakupovat vánoční dárky.

Dosavadní opatření pro Vánoce, která italská vláda vyhlásila začátkem prosince, zahrnují zákaz cestování mezi regiony od 21. prosince do 6. ledna a o dvou vánočních svátcích a na Nový rok i zákaz opuštění domovských obcí s výjimkou naléhavých důvodů. V platnosti zůstane i noční zákaz vycházení od 22:00 do páté hodiny ranní, na Nový rok má trvat až do 7:00.

Italská média dnes spekulují, že by vláda mohla vyhlásit pro vánoční svátky v celé zemi takzvanou červenou zónu, což by znamenalo zavření restaurací i všech obchodů, které neprodávají nutné zboží, a také omezení vycházení z domu jen z nutných důvodů, jako je cesta do práce, nákup či cesta k lékaři. Zařazování regionů do červené, oranžové či žluté zóny podle epidemických kritérií zavedla vláda od 6. listopadu, od této neděle už není žádný z regionů označen jako červená zóna.

Nizozemsko zavádí na pět týdnů plošnou uzávěru

Kvůli rostoucímu počtu nakažených zavede Nizozemsko od úterý plošnou uzávěru. Platit bude přinejmenším pět týdnů, tedy do 19. ledna, oznámil dnes v projevu premiér Mark Rutte. Zavřené budou muset být školy i obchody s výjimkou těch nezbytných, informoval server NOS. Podle agentury DPA jde o dosud nejpřísnější opatření, jaká Nizozemsko v boji s koronavirem přijalo.

"Cílem je omezit počet kontaktů na minimum. Pak nebude mít virus šanci se šířit," uvedl Rutte v proslovu ze svého sídla v Haagu. Připustil, že zavedení přísných pravidel v období Vánoc je obzvlášť nepříjemné. "Jsem si ale jistý, že to zvládneme," dodal.

Poprvé od počátku epidemie budou v Nizozemsku zavřené i obchody vyjma potravin, drogerií či lékáren. Uzavřená budou také kina, divadla, muzea, ale i kadeřnictví, posilovny či bazény.

Celostátní karanténa bude platit nejméně do 19. ledna. Zda se po tomto datu uvolní, nebo bude dál platit, oznámí premiér a ministr zdravotnictví Hugo de Jonge s týdenním předstihem. Rok 2021 premiér v proslovu označil za "rok naděje".

Školy se z praktických důvodů nezavřou už v úterý, ale až ve středu a otevřít by se měly už v pondělí 18. ledna. Cesty do zahraničí nizozemská vláda nedoporučuje až do poloviny března.

Výjimka z přísného omezení kontaktů bude podle Rutteho platit během tří vánočních svátků, kdy budou moci na návštěvu přijít tři místo dvou dospělých.

V Nizozemsku, které má zhruba 17 milionů obyvatel, se od počátku epidemie nákaza prokázala u více než 600.000 lidí. S koronavirem zemřelo 10.168 nakažených. Za posledních 24 hodin se nákaza potvrdila u zhruba 8500 lidí, předcházející den dokonce u 10.000. Už od poloviny října platí v Nizozemsku částečná uzávěra. Omezené jsou kontakty lidí, zavřené například restaurace.