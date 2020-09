V Londýně byl opět poškozen Churchillův pomník, policie vandala zadržela

Při protestu za lepší ochranu klimatu se na podstavci Churchillovy sochy na londýnském Parlamentním náměstí objevil nápis žlutou barvou, že bývalý premiér "je rasista". Muž, kterého krátce po činu policisté zadrželi, čelí obvinění z vandalství.

Podle listu Evening Standard zadržela londýnská policie v souvislosti s klimatickými protesty hnutí Extinction Rebellion (Vzpoury proti vyhynutí) od počátku září již 648 lidí.

Winston Churchill's statue in Parliament Square has been vandalised with graffiti again, with the words 'is a racist' sprayed on its plinth https://t.co/Lt2Wd37yQG