V Londýně se demonstrovalo proti vydání Assange do USA, dorazily i celebrity

Dnešního pochodu Londýnem se zúčastnily také některé známé britské osobnosti, například hudebník Roger Waters z legendární skupiny Pink Floyd, zpěvačka Chrissie Hyndeová z kapely The Pretenders či návrhářka Vivienne Westwoodová. Informovala o tom agentura AP.

Spojené státy se dožadují vydání 48letého Australana Assange, aby ho mohly soudit v 18 bodech obžaloby, včetně nezákonného zveřejnění tajných dokumentů. Podle amerických úřadů se Julian Assange zapojil do konspirace s cílem proniknout do vládních počítačů a porušil zákony na ochranu proti špionáži. V případě, že ho americký soud shledá vinným, hrozí mu podle médií trest vězení v délce až 175 let.

WikiLeaks se zaměřuje na zveřejňování tajných vládních dokumentů a dalších citlivých a někdy i šokujících dat. Jde například o údaje o velkých firmách či o tajných operacích a zabíjení civilistů americkou armádou.

Mluvčí WikiLeaks Kristinn Hrafnsson dnes v projevu k demonstrantům uvedl, že stíhání Assange představuje "temnou sílu" namířenou proti těm, kdo chtějí spravedlnost, transparentnost a pravdu.

Pozornost se na server zaměřila před deseti lety, když zveřejnil tajné video americké armády zachycující letecký útok v Bagdádu z roku 2007, který zabil desítku lidí, včetně dvou reportérů agentury Reuters. Od té doby server WikiLeaks zveřejnil řadu tajných amerických diplomatických depeší a jiných důvěrných dokumentů.