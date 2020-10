V Londýně začal soud v případě 39 udušených Vietnamců

Samotné slyšení před trestním tribunálem Old Bailey začne ve středu a podle AFP potrvá až šest týdnů.

K zabití 39 migrantů se už přiznali řidič kamionu Maurice Robinson a přepravce Ronan Hughes, kteří před soudem stanou při dalším slyšení.

Vietnamský soud za napomáhání nelegální migraci 15. září odsoudil sedm lidí. Muži ve věku 26 až 36 let si vysloužili podmíněné i nepodmíněné tresty v rozsahu dvou a půl až sedmi a půl let vězení.

Těla 31 mužů a osmi žen se našla 23. října 2019 v chladírenském kontejneru, který byl zaparkován v průmyslové zóně města Grays poblíž Londýna. Kontejner se dostal do Anglie z belgického přístavu Zeebrugge. Nejstarší z obětí bylo 44 let, dvěma nejmladším chlapcům 15 let. Podle vyšetřovatelů zemřeli Vietnamci kvůli nedostatku kyslíku a kvůli přehřátí v uzavřeném prostoru.