V Minsku proti Lukašenkovi demonstrují desítky tisíc lidí

Protesty se konají také v Brestu, Grodnu, Vitebsku a dalších městech.

Dav s bílo-červenými vlajkami, které se staly barvami protestu, zaplnil náměstí Nezávislosti a přilehlé ulice a sborově vykřikuje hesla jako "Svoboda!", vylíčil reportér agentury AFP a dodal, že více než 100.000 demonstrantů se v centru hlavního města sešlo druhou neděli za sebou.

#Minsk #Belarus While people were brought to pro-#Lukashenko rallies by buses and coercion, protesters are gathering despite arrests, threats and more facts about police brutality that were revealed. The effect of this rally will be more important and stronger than previous ones pic.twitter.com/Dl68RxG88Z