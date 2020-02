V Moskvě a Petrohradu lidé demonstrovali proti možným změnám ústavy

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Odpůrci změn v ruské ústavě, které minulý měsíc navrhl prezident Vladimir Putin, dnes demonstrovali v několika ruských městech. Kritici tvrdí, že změny v základním zákonu jen mají udržet Putina u moci i poté, co v roce 2024 skončí jeho čtvrtý mandát v čele státu. Prezident se chystá návrh změn předložit ke schválení ve všelidovém hlasování. To by se podle tisku mohlo uskutečnit v dubnu.