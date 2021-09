V Norsku patrně vznikne menšinová vláda

Dělnická strana, Strana středu a Socialistická levicová strana získaly ve volbách většinu. Při rozhovorech tento týden se jim ale nepodařilo překonat názorové rozdíly v otázce ochrany životního prostředí a rozdělování národního bohatství.

"Nemyslíme si, že najdeme společný základ... abychom mohli prosazovat dostatečně razantní klimatickou politiku," řekla novinářům šéfka SV Audun Lysbakkenová.

Menšinové vlády jsou v Norsku běžné a také odcházející konzervativní premiérka Erna Solbergová stála po většinu svých osmi let u moci v čele menšinového kabinetu. Solbergová už dříve prohlásila, že odstoupí, jakmile bude šéf Dělnické strany Jonas Gahr Störe připraven převzít moc. To by se podle Reuters mohlo stát v polovině října.