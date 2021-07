V Norsku spadl velký meteorit, jasně rozzářil noční oblohu

Norská společnost pro pozorování meteoritů uvedla, že vesmírné těleso nespíš dopadlo na zem v zalesněné oblasti zvané Finnemarka asi 60 kilometrů západně od metropole. Padalo rychlostí asi 15 až 20 kilometrů za sekundu a kromě světelného efektu jeho pád doprovázel i silný zvuk. Jeho let asi hodinu po půlnoci zaznamenalo množství kamer.

Velikost meteoritu zatím není jasná, ale ze záběrů lze podle expertů odvodit, že šlo o větší těleso, možná o váze až několika desítek kilogramů. S největší pravděpodobností pocházelo z pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem.

Zatím nejsou informace o tom, že by pád meteoritu způsobil nějaké škody nebo paniku, jako se to stalo v roce 2013, kdy explodoval velký meteorit nad ruským městem Čeljabinsk na Urale. Zranění tehdy utrpělo na 1500 lidí a poničeny byly tisíce budov. Čeljabinský meteorit, který vážil při vstupu do atmosféry nad jižním Uralem na 12.000 tun a průměr měl 20 metrů, byl největším zaznamenaným objektem, který zasáhl Zemi od tunguzského meteoritu v červnu 1908.