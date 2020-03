V Řecku zatkli 127 lidí kvůli porušení zákazů kvůli koronaviru, Srbsko nasadilo armádu

Země již dříve kvůli pandemii uzavřela své hranice pro cizince a požaduje karanténu pro srbské občany, kteří se vracejí ze zahraničí. Záleží to nicméně na zemi, ve které byli. Jedním z opatření, které Srbsko zavedlo, je i dobrovolný pobyt v izolaci pro všechny občany, výjimku tvoří jen cesty ven na nákup či do lékárny nebo vyvenčit psa. Lidem starším 70 let bylo doporučeno, ať své domovy neopouští vůbec.

Premiérka Ana Brnabičová uvedla, že jestliže lidé budou nařízení o izolaci i nadále ignorovat, což tak dnes v ulicích Bělehradu vypadalo, vláda vyhlásí zákaz vycházení. A na ten pak bude dohlížet policie. Srbsko má zatím 55 případů nákazy koronavirem.

Bosňácko-chorvatská Federace Bosny a Hercegoviny (FBaH) vyhlásila stav katastrofy, což znamená, že úřady budou moci přijímat přísnější opatření ve snaze zastavit šíření viru. Informoval o tom premiér federace Fadil Novalić. Bosna zatím informovala o 24 případech nákazy, 20 z nich bylo zaznamenáno v druhém autonomním regionu - Republice srbské.

Řecká policie od čtvrtka zatkla 127 lidí, kteří porušili nařízení vydaná vládou kvůli šíření koronaviru. Informoval o tom dnes deník Kathimerini. Podle něj jde o majitele či provozovatele podniků, například kadeřnictví, kaváren či cukráren, které už minulý týden nařídila vláda uzavřít. Dnes vláda opatření zpřísnila, takže od středy musí být zavřeny všechny obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren a čerpacích stanic. Karanténu na celou zemi zatím řecká vláda nechystá, uzavřeny ale už byly dvě obce s velkým počtem nakažených.

"Nařízení vlády musí striktně dodržovat každý. Kdo je dodržovat nebude, musí si uvědomit, že ohrožuje veřejné zdraví. Budou-li v tomto chování pokračovat, musí čelit důsledkům," komentoval zatčení více než stovky osob ministr civilní obrany Michalis Chrysochoidis. Podle místních médií hrozí za porušení opatření vydaných vládou kvůli koronaviru pokuta, kterou vláda v neděli zvýšila ze 2000 eur na 5000 eur (135.000 Kč). Trestem ale může být výjimečně i vězení tři až pět let. Média neupřesnila, zda a kdy byli zatčení propuštěni. Zřejmě ale budou nyní čelit stíhání na svobodě.

V Řecku bylo zatím potvrzeno 331 případů nákazy a čtyři z nakažených zemřeli, informuje Greek Reprter. Už minulý týden vláda na 14 dní uzavřela všechny školy v zemi, poté nařídila uzavření muzeí, divadel, nákupních center či restaurací. V neděli oznámila uzavření hranic s Albánií a Severní Makedonií a přerušila lodní osobní dopravu s Itálií.

Dnes kromě zavření obchodů vláda nařídila dvoutýdenní domácí karanténu pro všechny, kdo přijedou do Řecka ze zahraničí. Vládní mluvčí Aristotelia Peloniová dnes uvedla, že vláda nezvažuje karanténu na celou zemi. Izolovány jsou ale už dvě vesnice v okrese Kastoria na severu Řecka, kde se potvrdil větší počet případů a odkud jsou hlášeny dvě úmrtí.

Také parlament omezil činnost, když zrušil jednání výborů a přítomnost poslanců omezil na jednoho z každé strany. Ve středu se má rozhodnout, zda bude parlament zcela uzavřen a jednání se budou konat prostřednictvím videokonferencí. K opatření vedení parlamentu sáhlo poté, co byl jeden z poslanců pozitivně testován na koronavirus.

Testu se podrobil i premiér Kyriakos Mitsotakis, u něhož se nákaza nepotvrdila, řekla dnes vládní mluvčí.

Řekové se v neděli večer připojili k akci svolané přes sociální sítě, v níž vyšli na balkony svých domovů zatleskat zdravotníkům za jejich nasazení v ošetřování nakažených. Následovali tak příkladu Itálie a Španělska, kde se podobné akce konaly před tím.

Opatření proti pandemii COVID-19 zavedl i Kypr, který rovněž umístí do povinné karantény všechny, kdo vstoupí do země a nemají lékařské potvrzení, že nakaženi koronavirem nejsou. Také Kypr oznámil uzavření barů, hotelů či nákupních center. Prezident Nikos Anastasiadis oznámil, že tisíce kyperských studentů, kteří nyní studují v cizině, dostanou každý 750 eur (si 20.200 Kč), aby zůstali v těchto dnech v zemi, kde studují.