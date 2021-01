V ruském městě zmizelo při sáňkování dítě, našlo se v kanalizaci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ruská prokuratura začala vyšetřovat okolnosti, za kterých ve městě Južno-Sachalinsku na ostrově Sachalin na ruském Dálném východu zmizelo pětileté dítě. Holčička se nakonec našla živá - v kanalizační šachtě, do níž se propadla, protože vstupu do kanalizace na plánovaném sídlišti chyběl poklop. Oznámila to dnes agentura Interfax s tím, že dítě je nyní v péči lékařů.