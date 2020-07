V Rusku bude možné hlasovat až tři dny, opozice se bojí falšování

— Autor: ČTK

Ruští poslanci dnes přijali v třetím, závěrečném čtení změny ve volebních pravidlech, které umožní rozložit hlasování až do tří dnů. Uvedla to agentura TASS. Opozice dříve vyjadřovala obavy, že tyto změny usnadní falšování. Podle nových pravidel by se mohlo hlasovat v parlamentních volbách v příštím roce.