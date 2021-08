V Rusku opět přibylo více než 23.000 nakažených koronavirem

Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel nakazilo od začátku pandemie více než 6,3 milionu Rusů, z nichž 160.137 nákaze podlehlo, uvedl operativní štáb.

Ruský statistický úřad uvádí více než dvojnásobný počet obětí pandemie v zemi, což vláda vysvětluje tím, že statistici do svých čísel započítávají i zemřelé, u nichž se na nákazu koronavirem přišlo až po smrti.

Nejhorší zůstává situace v Moskvě, kde přibylo 3330 nových případů a 75 úmrtí. Starosta Sergej Sobjanin podle listu Kommersant vyčíslil, že pandemie stála hlavní město více než 600 miliard rublů (asi 176 miliard Kč). "Nedostali jsme 200 až 250 miliard rublů příjmů za loňský rok. A za půldruhého roku jsme utratili přibližně 350 miliard na boj proti covidu-19, na léčení, sociální pomoc a podporu podnikání," řekl starosta. Ještě horší je podle něj vliv pandemie na to, jak se Moskvané cítí, a tak je nutné snažit se najít optimální řešení, které by chránilo zdraví a životy lidí a současně by spasilo ekonomiku a psychiku občanů.