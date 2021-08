V Rusku poprvé evidují více než 800 zemřelých s covidem-19 za jediný den

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za uplynulý den zemřelo v Rusku 808 lidí v souvislosti s covidem-19, to je dosud nejvíce od vypuknutí pandemie. Je to rovněž poprvé, co v zemi zemřelo více než 800 lidí s touto nemocí za 24 hodin, poznamenal server Kommersant.