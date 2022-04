V Rusku se chystají médiím zakázat přebírat cizí zprávy o armádě

Změnit se má dosavadní ustanovení mediálního zákona, které zbavovalo redakce odpovědnosti za šíření informací, které neodpovídají skutečnosti, v případě, že šlo o doslovné převzetí informací jiného média. Nyní poslanci navrhují do mediálního zákona vložit seznam důvodů, kvůli kterým generální prokuratura může médiu odebrat osvědčení o registraci.

Členové parlamentní komise pro vměšování cizích států do ruských záležitostí již předložili návrh novely, podle které by generální prokurátor a jeho zástupci dostali pravomoc uzavírat média v Rusku bez rozhodnutí soudu. Generální prokuratura by po zjištění prohřešku daného média požádala cenzurní úřad Roskomnadzor o zneplatnění registrace daného média a následně by úřad ukončil například platnost vysílací licence, připomněl Interfax.

Důvodem k takovému kroku by mohla být diskreditace ruských ozbrojených sil, šíření nehodnověrných informací o jejich použití v cizině, výzvy k bránění v použití ozbrojených sil při obraně zájmů Ruska a podobně. Důvodem by také mohlo být přijetí recipročních opatření vůči zahraničnímu médiu v Rusku v případě, že by jiný stát bránil ruským médiím v činnosti.

Ruští zákonodárci po ruském útoku na Ukrajinu zavedli postih až 15 let vězení za "lživé" informace o použití ruských ozbrojených sil či o činnosti ruských orgánů v zahraničí. Tlak úřadů již dlouho před válkou vedl k ukončení činnosti většiny nezávislých médií. Během konfliktu přestal - po dvou výstrahách od Roskomnadzoru - vycházet nezávislý list Novaja gazeta, který v předvečer konfliktu odhadoval, že první obětí války se stanou zbytky svobody v Rusku.

Uvězněný opoziční politik Alexej Navalnyj v úterý na twitteru napsal, že se o masakru civilistů v ukrajinském městě Buča dozvěděl ze státní televize, která vše vysvětlila jako provokaci, dlouho připravovanou NATO. "Říkám vám, že si neumíte představit obludnost lži na federálních kanálech. A bohužel její přesvědčivost pro ty, kdo nemají přístup k alternativním informacím," napsal opozičník o vysílání ruské televize, která je stále hlavním zdrojem informací pro většinu Rusů.