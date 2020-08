V Rusku vyšetřují případ zmláceného blogera Žukova, kritizoval Putinův režim

"Na policii se obrátil muž, který v trestním oznámení uvedl, že dva neznámí muži jej napadli a způsobili mu zranění. Na základě této skutečnosti byl otevřen trestní případ kvůli podezření z ublížení na zdraví," řekl agentuře Interfax policejní mluvčí. Pachatelům hrozí v případě dopadení a usvědčení až dvouletý trest ve vězení.

Policie sice neuvedla jméno oběti, nicméně v médiích se již dříve objevily informace, že spolupracovník nezávislé rozhlasové stanice Echo Moskvy, opoziční bloger Jegor Žukov byl po nedělním přepadení ošetřen v nemocnici; hospitalizaci podle listu Kommersant odmítl, přestože lékaři zjistili otřes mozku. Na sociálních sítích se také objevily snímky zmláceného Žukova.

Russian activist Egor Zhukov, 22, who was in jail the last year for protesting;

was brutally beaten just now outside of his own house. like jail was not enough.



Zhukov is in hospital now.