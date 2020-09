V Rusku zaznamenali 6595 nově nakažených, nejvíce od července

V Rusku se od začátku epidemie oficiálně nakazilo 1,128.836 lidí. Na 19.948 z nich s nemocí covid-19 zemřelo, z toho 149 za poslední den. Dnes ohlášený přírůstek nakažených je o bezmála 400 vyšší než ve středu, kdy úřady registrovaly 6215 případů. Bilance zemřelých zůstává takřka nezměněna - ve středu po nákaze koronavirem zemřelo 150 pacientů.

Rusko je z hlediska celkového počtu potvrzených případů infekce čtvrtou nejvíce zasaženou zemí na světě, po Spojených státech, Indii a Brazílii. Z hlediska počtu úmrtí se dál drží na 12. příčce.

V metropoli Moskvě v posledních 24 hodinách přibylo 1050 nakažených, což je nejvíce od 23. června. K dalším nejhůře postiženým oblastem patří Petrohrad, kde se nově nakazilo 215 lidí. V Moskevské oblasti to bylo 205.

Moskva, kde šest dní za sebou rostou denní přírůstky nakažených, se podle médií připravuje na další zhoršení situace: starosta Sergej Sobjanin oznámil, že požádá více než 5000 společností, aby část pracovníků odeslali pracovat z domova v zájmu omezení kontaktů mezi lidmi. Radnice podle agentury Interfax zvažuje, že seniory opět vrátí do povinné domácí karantény. Zatím se podle médií chystají lidem starším 65 let doporučit, aby od 1. října nechodili do práce a nepoužívali hromadnou dopravu.

Úřady podle serveru Newsru.com také chystají "dodatečné kapacity" ve zdravotnických zařízeních, kde počet pacientů s covidem-19 za poslední týden vzrostl o 30 procent. Kvůli nedodržování nařízení o nošení roušek úřady také uzavřely desítky obchodů s potravinami, a to včetně supermarketů některých velkých řetězců. "Situace se zhoršuje a s tím nejsou vůbec žerty," prohlásil starosta Sobjanin.