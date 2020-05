V Rusku zemřelo už více než 3000 lidí s koronavirem

Celkem testy nákazu v Rusku prokázaly u 317.554 lidí, což je po USA druhý nejvyšší počet na světě. Asi 92.680 infikovaných se uzdravilo. Testy na koronavirus v Rusku, které má asi 145,9 milionu obyvatel, podstoupilo 7,8 milionu lidí.

Některá západní média už delší dobu poukazují na neproporčně nízký počet úmrtí v Rusku v porovnání s jinými zeměmi. Tamní úřady tvrdí, že je to díky rozsáhlému testování a časnému zachycení nakažených. Michail Tamm z Moskevské státní univerzity a Vysoké školy ekonomiky podle Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda říká, že zdravotnické úřady v Moskvě, která je koronavirem zasažená nejvíce z celého Ruska, připouštějí, že více než 60 procent zemřelých s koronavirem se do statistiky obětí covidu-19 nezapočítává. Koronavirová infekce je považována za pouhý "katalyzátor" pro vývoj jiných onemocnění.

"Dá se říci, že existuje několik faktorů, co se týče neobvykle nízkého počtu mrtvých v Rusku, ale jen jeden z nich, o kterém úřady v Moskvě otevřeně psaly, nám umožňuje odhadnout, jak velké to podhodnocení je," uvedl Tamm.

Premiér Michail Mišustin dnes oznámil, že příslušným úřadům nařídil, aby mu každý den podávaly informace o tom, jak je to s výplatou prémií lékařům, kteří ošetřují nemocné s covidem-19. V uplynulých dnech si mnoho z nich stěžovalo, že ze slíbeného příplatku nedostalo vůbec nic nebo jim byl výrazně snížen. "Všechny příplatky mají co nejrychleji dojít ke konkrétním lidem," citovala dnes Mišustina agentura TASS. Úředníkům v regionech vzkázal, že v případě těchto "prezidentských prémií" nemají nijak přepočítávat jejich výši v závislosti na pracovní době zdravotníků, a že lidem přísluší na základě toho, že se starají o nemocné nakažené koronavirem.

Podle Reuters dnes do Ruska letoun americké armády dopraví první dávku zdravotnické pomoci od Spojených států, včetně 50 přístrojů pro plicní ventilaci. USA přislíbily do Ruska poslat celkem 200 ventilátorů americké výroby. Naopak Moskva poslala do Spojených států pomoc minulý měsíc. Byly mezi nimi i ventilátory vyrobené v Rusku stejného typu jako ty, které tento měsíc zřejmě způsobily požáry s oběťmi na životech ve dvou nemocnicích.

Reuters připomíná, že i když vztahy mezi Washingtonem a Moskvou jsou nejhorší od skončení studené války, prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin si v uplynulých měsících několikrát telefonovali. Mluvili spolu o pandemii covidu-19, situaci na trhu s ropou a kontrole zbrojení.