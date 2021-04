V Severním Irsku v noci pokračovaly několikadenní násilnosti

Pozadí těchto nepokojů není zcela jasné, například agentura AFP ale připomíná "kontext zvýšeného napětí" v souvislosti s odchodem Británie z Evropské unie. Podle deníku The Irish Times jsou někteří obyvatelé nespokojení s dohodou o vztazích mezi Británií a EU, která vnesla kontroly do přepravy zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. Napětí podle deníku tento týden vzrostlo v důsledku kontroverzního rozhodnutí nestíhat skupinu politiků ze strany Sinn Féin v souvislosti s jejich účastí na velkém pohřbu v době protiepidemických restrikcí.

Pět nocí v řadě zažívala výtržnosti čtvrť Tullyally na jižním okraji Derry,píšezpravodajský web BBC. V pátek večer pak byly dějištěm nepokojů Derry i Belfast. Několik lidí včetně nezletilých skončilo ve vazbě a dohromady utrpěly zranění desítky policistů.

WATCH: A line of police officers and several armored vehicles move toward a crowd of protesters in South Belfast. The small protest turned into a riot Friday night, according to the Police Service of Northern Ireland. Fifteen officers were injured and seven people were arrested pic.twitter.com/5HIVyLlLhy