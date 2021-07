Vakcíny fungují, ujištuje expertka z Oxfordu a objasňuje hospitalizace očkovaných

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Hlavní britský vědecký poradce Patrick Vallance oznámil, že 40 % pacientů s covidem-19 přijatých v poslední době do nemocnic ve Velké Británii tvoří ti, kteří již obdrželi dvě dávky vakcíny, poukazuje Jamie Hartmann-Boyceová v komentáři pro server The Conversation. Historička medicíny z Oxfordské univerzity vysvětluje, proč by tato zdánlivě znepokojivá informace neměla vyvolávat poplach.