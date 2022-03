Válčící Ukrajinu připomněly happeningy, v Rusku se při nich zatýkalo

"Dívka v bílých šatech se na znamení protestu polila červenou barvou na schodišti městského sněmu v Petrohradu," napsal petrohradský server Fontanka. "Srdce se zalévá krví," skandovala dívka, než ji zadrželi policisté.

Dívka podle serveru Mediazona měla pod nohami plakát s vysvětlujícím nápisem "Cítím, že je neužitečné vyzývat vás k rozumu, a tak se obracím na vaše srdce".

Podle očitých svědků protest uspořádala aktivistka Jevgenija Isajevová, napsala Fontanka. "Na místě se srotila skupina osob, ve které se našli 'dobří lidé', kteří dívce hlasitě radili, aby se upálila, a pak cosi posuzovali s policisty," dodal portál.

Na moskevském Rudém náměstí zadrželi aktivistu Sergeje Černova s transparentem "Ne fašiZmu" v zjevné narážce na pruhy ve tvaru písmene Z, které slouží k rychlému rozpoznání ruských jednotek válčících proti Ukrajině. Server Avtozak dodal, že spolu s demonstrantem policisté zadrželi i jeho zpravodaje, který protest natáčel. Novináře dovezli k policejní stanici, kde jej propustili. S Černovem před propuštěním sepsali protokol o spáchání přestupku v podobě "diskreditace ozbrojených sil Ruské federace". V případě opakování se tento nově zavedený přestupek mění v trestný čin, za který v Rusku hrozí delší pobyt ve vězení.

Moskevští policisté podle serveru zadrželi také aktivistu Alexandra Savina, který na Rudé náměstí vyšel s plakátkem požadujícím osvobození politických vězňů.

Před mnoha divadly po celé Evropě se dnes objevil nápis "děti" v azbuce, uvedla ruská redakce BBC. Připomněla, že takový obří nápis, dobře viditelný ze vzduchu, byl i před divadlem v obklíčeném Mariupolu, kde se před ruskými nálety a ostřelováním ukrývala zřejmě asi tisícovka lidí. Přesto divadlo zasáhla bomba. O život podle mariupolských úřadů nejméně 300 lidí.

Těmto obětem z Mariupolu byla věnována i akce v Budapešti. Aktivisté na místě památníku obětem holokaustu v podobě opuštěných bot a střevíců na nábřeží Dunaje, kde nacisté za druhé světové války vraždili maďarské Židy - a před zavražděním je nutili se zout, přidali dalších 300 párů obuvi.

Aktivisté se podle ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleby inspirovali projevem prezidenta Volodymyra Zelenského, který ve čtvrtek na summitu Evropské unie upozornil, že zvěrstva Rusů v Mariupolu v 21. století se nijak neliší od zvěrstev nacistů v Budapešti v letech 1944 a 1945. "Historie se před našima očima opakuje. Nestačí proto nyní jen sympatizovat, zapotřebí jsou konkrétní činy," apeloval Kuleba a vyzval partnery: "Uvalte ještě přísnější sankce, dejte Ukrajině všechny potřebné zbraně, zažeňte Rusko do ještě hlubší izolace, podporujte Ukrajinu ve všem až do našeho vítězství!"

Kyjev má maďarské vládě za zlé její zdrženlivý přístup k ukrajinské obraně před ruskou agresí a k protiruským sankcím. Maďarský premiér Viktor Orbán, který bude příští měsíc usilovat o znovuzvolení, odmítá rozšíření sankcí Evropské unie na dovoz ruské ropy a plynu. "Takové sankce by nám ublížily více než Rusku," prohlásil Orbán. Maďarsko také odmítá posílat Ukrajině na pomoc v boji s Ruskem zbraně. Orbán rovněž zakázal převoz zbraní na Ukrajinu přes území Maďarska.

Zelenskyj ve svém videoposelství Evropské radě Orbánovi vzkázal, že Maďaři se musí sami rozhodnout, s kým jsou. "Viktore, víte, co se děje v Mariupolu?" zeptal se šéfa maďarské vlády a připomněl mu, že i v dnešní době se mohou dít masové vraždy, stejně jako tomu bylo za druhé světové války. "A vy váháte, jestli s Ruskem obchodovat nebo ne? Není čas váhat, je už čas se rozhodnout," řekl Zelenskyj Orbánovi.

Přístup Maďarska k válce na Ukrajině je i z morálního hlediska "takový, jaký by měl být", prohlásil Orbán při dnešním setkání s voliči v okolí Budapešti. Premiér se podle agentury MTI ohradil proti opoziční kritice, že prý Maďaři budou "beznadějný národ", pokud nepošlou Ukrajině vojáky či zbraně a pokud zůstanou stranou. "Ujasněme si, že jsme skvělý národ. Pomáháme více než půl milionu lidem v nouzi. Jsme skvělá země, která si morálně počíná přesně tak, jak by měla. Ale ať po nás nikdo nežádá, abychom se zúčastnili války, která není naší válkou. Vidíme utrpení, ale nesmíme se sami zničit tím, že bychom poslali naše děti do války, která s námi nemá nic společného," prohlásil šéf maďarské vlády.