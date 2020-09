Vatikán v novém dokumentu brojí proti eutanazii, prý jde o "akt vraždy"

Vyplývá to z textu připraveného Kongregací pro nauku víry, napsala dnes agentura Reuters.

Dvacetistránkový dokument nazvaný Milosrdný Samaritán shrnuje dřívější vyjádření vedení katolické církve na eutanazii, ve svých formulacích je však velice nesmlouvavý. "Eutanazie je vskutku aktem zla, a to v každé situaci a za každých okolností. Jde o vraždu, kterou nelze nijak ospravedlnit a u níž nelze tolerovat jakoukoli součinnost a pasivní či aktivní spolupráci," stojí v textu. Uzákonění eutanazie je podle něj důkazem "úpadku právních systémů".

The Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith says the letter “Samaritanus bonus” offers an integral approach to the human person, to #suffering and #illness, to caring for those in critical and #terminal illnesses. https://t.co/3PckSHWDvd