Peklo, viděla jsem lidi umírat. Lékaři varují před poruchou u lidí s covidem-19

Pracovní skupina The Covid Trauma Response Working Group zřízená pod taktovkou University College London, v jejíž řadách nechybí ani přední experti na duševní zdraví z jihovýchodní Anglie, upozornila, že u nemocných, kteří se z nemoci covid-19 museli zotavovat v nemocnicích, je velmi vysoká pravděpodobnost nástupu PTSD. Z tohoto důvodu je doporučila minimálně po dobu jednoho roku kontrolovat. Informovala o tom britská rozhlasová stanice BBC.

Z důvodu nákazy novým typem koronaviru bylo v britských nemocnicích hospitalizováno 100 000 lidí, z nichž desítky tisíc měly vážný průběh, což jejich duševnímu zdraví rozhodně nepřidalo. Dostupné studie, z nichž odborníci vycházejí, potvrdily, že 30 % lidí, kteří se v minulosti potýkali s různými infekcemi, trpělo depresemi, stresem, úzkostmi a někdy i PTSD.

Například Tracy, kterou museli kvůli těžkému průběhu onemocnění covid-19 hospitalizovat, patří mezi jednotlivce, jejichž duševní zdraví utržilo velkou ránu. V březnu jí přijali do nemocnice Whittington, kde strávila tři týdny, z toho jeden na jednotce intenzivní péče (JIP).

"Bylo to pro mě doslova peklo! Na vlastní oči jsem viděla umírající lidi, jejich oči, které zhasínaly. Všudepřítomní zdravotníci v maskách mi na náladě rovněž nepřidali. Sama jsem se náhle ocitla na doslova děsivém místě," líčila svůj příběh. Vzpomínky na tento traumatizující zážitek se jí dodnes vrací. Má například problémy se spaním, protože žije s neustálým podvědomím strachem, že už by se nemusela probudit.

"Není to snadné. Stále jsem pořád hodně unavená. Přestože se z hlediska fyzického zdraví cítím lépe, to duševní se pořád nezlepšuje. Naštěstí mě podporuje rodina, a to mi dodává na síle," dopověděla s vyjádřením nadějí, že s pomocí blízkých mohou počítat i jiné lidé, kteří se ocitli v podobné nebo horší situaci.

Psychiatr Dr. Michael Bloomfield, který je zároveň také členem zmiňované pracovní skupiny, potvrdil, že hospitalizovaní pacienti s těžkým průběhem nemoci covid-19 způsobené novým typem koronaviru vykazují vysokou náchylnost ke stresu, depresím a jiných psychosomatickým poruchám.

Nejhůř se na nich podepsala skutečnost, že museli být během svého pobytu v nemocnici izolováni od svých nejbližších. "Do budoucna je třeba zajistit, aby tito rekonvalescenti nezůstali na holičkách, a byla jim poskytnutá kvalitní následná péče v závislosti na jejich stavu. Podcenilo-li by se to, mohly by důsledky být velmi vážné," upozornil doktor.

Že pandemie covid-19 obrátila všem lidem život naruby, připustila i britská národní zdravotní služba (National Health Service). Všem lidem, kteří se z koronaviru léčili v nemocnicích, poskytne osobní schůzky s lékaři a zdravotníky. Ti vyhodnotí jejich duševní stav a případně doporučí i nějakou terapii.