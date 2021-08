Ve Skotsku rekordně přibylo nakažených koronavirem

Skotský ministr zdravotnictví Humza Yousaf uvedl, že místní zdravotnický systém NHS se ocitá pod značným tlakem. Napilno mají nejvíce sanitky svážející do nemocnic pacienty s covidem-19. Hospitalizováno je nyní 507 lidí, z toho 52 leží na jednotkách intenzivní péče.

Skotská premiérka Sturgeonová na twitteru uvedla, že se musela uchýlit do samoizolace poté, co byla v úzkém kontaktu s osobou, u níž se prokázala nákaza koronavirem. V izolaci setrvá nejméně do doby, než obdrží výsledek PCR testu na covid-19.

Obzvláště mnoho nově nakažených je mezi dětmi a mladistvými, což experti dávají do souvislosti se začátkem školního roku v polovině srpna. Panují obavy, že se stejný epidemický trend projeví také v Anglii, kde letní prázdniny končí tento týden.

Skotsko si z hlediska šíření nákazy vede špatně i v porovnání se zbytkem Spojeného království, připomíná agentura DPA. Takzvaná sedmidenní incidence, tedy počet nakažených na 100.000 obyvatel za poslední týden, je podle oficiálních údajů na hodnotě 640, což je téměř dvojnásobek oproti celostátnímu průměru 350.