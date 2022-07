Ve Švýcarsku mohou páry stejného pohlaví ode dneška uzavírat manželství

Od roku 2007 mohli homosexuálové uzavírat ve Švýcarsku registrované partnerství. Manželství jim však přinese nová práva. Budou smět například adoptovat dítě a, pokud bude jeden z manželů cizinec, bude moci rychleji získat švýcarské občanství.

Ženské páry budou mít také přístup k umělému oplodnění. To je důvod, proč se dnes rozhodly vstoupit do manželství Lucille a Pauline Bidauxové-Meyerové. "Manželství představuje pro naši rodinu větší bezpečí," řekly serveru Swissinfo.ch. Díky novému zákonu tak nemusí jet do zahraničí, aby podstoupily umělé oplodnění. "Procedura je možná ve Švýcarsku dražší, ale na druhé straně nebudeme muset jezdit často a někdy i na dlouhou dobu za hranice," uvedly. Další výhodou je, že zapsání dítěte do matriky je lépe právně ošetřené.

Jeden z prvních homosexuálních párů dnes sezdala ženevská starostka Marie Barbeyová-Chappuisová, která nový zákon podporuje. "Je to velice dojemné. Je to velmi silný okamžik, který vysílá stejně silný vzkaz společnosti - mít svobodu milovat (kohokoliv) a být milován," uvedla starostka.

Do manželství dnes vstoupili i Ilan a Adrien, kteří žili od roku 2019 v registrovaném partnerství. "Chtěli jsme se vzít dnes, kdy začíná zákon platit, abychom vyjádřili naše uznání všem těm, kteří usilovali o prosazení tohoto práva," řekl serveru Swissinfo.ch jeden z novomanželů. Adrien nový zákon přivítal i z toho důvodu, že považoval registrované partnerství za stigmatizující. "Když jsem někde uvedl, že žiji v registrovaném partnerství, tak jsem automaticky sdělil, že žiji s mužem. A ne vždy jsem toto chtěl," uvedl.

Podle stanice RTS ale není zatím zájem o vstup do manželství příliš vysoký. V ženevském kantonu, kde žije zhruba půl milionu lidí, se chce do konce roku vzít na 40 homosexuálních párů a zhruba dalších 40 párů chce přeměnit své registrované partnerství na manželství. Tento krok není povinný a páry, které již uzavřely registrované partnerství mohou v tomto svazku setrvat.