Velení ruské armády na Ukrajině nepoužívá zabezpečené kanály

— Autor: ČTK

Ruští generálové ke komunikaci používají nezabezpečené kanály včetně mobilních telefonů a vysílaček, napsal deník The New York Times s odkazem na dva americké armádní zdroje. Nejméně jeden z ruských generálů byl podle nich zabit poté, co ukrajinská rozvědka zachytila jeho hovor, lokalizovala jej a zaútočila na něj.