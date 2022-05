Velitel ukrajinských mariňáků žádá Muska o pomoc s evakuací z Mariupolu

"Říká se, že tě teleportovali z jiné planety, abys naučil věřit lidi v nemožné. Naše planety jsou hned vedle sebe, protože žiju tam, kde prakticky nelze přežít. Pomoz nám dostat se z Azovstalu do třetí země. Když ne ty, tak kdo (to dokáže)? Poraď mi," uvedl velitel 36. brigády námořní pěchoty Serhij Volyna. "Obracím se na každého člověka planety Země, pomozte, aby Elon uviděl mou výzvu," dodal. Elon Musk podle velitele již "dokázal, že pro něj neexistují neřešitelné úkoly a že je možné vše", a "nikdy se nevzdává, tak jako my". Vojáci v Mariupolu ale naléhavě potřebují "pomoc Supermana".

Volyna již dříve dal najevo, že doufá v zázrak, který by obránce Azovstalu dostal "z pekelné reality show, které přihlíží celý svět".

Kyjev nabídl Moskvě, že raněné obránce Mariupolu, kteří zůstávají v podzemí oceláren, vymění za zajaté ruské vojáky. Dohody o tom se však dosud nepodařilo dosáhnout. Rusko dál bombarduje mariupolské ocelárny Azovstal, uvedl dnes ráno ukrajinský generální štáb. V areálu podle Kyjeva zůstává asi tisíc ukrajinských obránců, z nichž polovina je raněná, a patrně také stovka civilistů.

Ruské jednotky obléhající ocelárny se nyní hlavně pokoušejí blokovat východy z podzemních úkrytů, jejichž plánek jim předal zrádce z oceláren, ale přesto ukrajinští vojáci neustávají v pokusech o protiútoky, uvedl dnes list RBK Ukrajina s odvoláním na poradce starosty přístavního města Petra Andrjuščenka. Velký problém podle něj také představují ruské drony, sledující situaci.

Ruské síly obklíčily Mariupol hned na počátku války proti Ukrajině, která vypukla před 78 dny. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nelze obránce oceláren vyprostit vojenskou cestou, lze jen usilovat o jejich záchranu diplomatickou cestou.