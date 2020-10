Velká Británie hlásí dalších 15 650 nakažených koronavirem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Británii se v minulých 24 hodinách potvrdila nákaza koronavirem u 15.650 dalších lidí. Zemřelo 136 pacientů, u nichž byl virus potvrzen v minulých 28 hodinách. Oznámila to dnes britská vláda. Co do počtu nakažených i mrtvých jde o pokles, protože v předchozím dni měla Británie 18.980 nových případů a 138 úmrtí.