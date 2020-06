Velká Británie hlásí nejméně mrtvých s covidem-19 od 22. března

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem za uplynulých 24 hodin vzrostl zhruba o 1200 na více než 287.000. Britští zdravotníci od počátku epidemie provedli již téměř 5,7 milionu testů. Některé lidi ovšem testovali i několikrát.

Méně než 55 mrtvých s covidem-19 za den hlásily britské úřady naposledy 22. března. Den poté oznámil premiér Boris Johnson, že v zemi začnou platit karanténní opatření, která z větší části platí dodnes.

As of 9am 8 June, there have been 5,731,576 tests, with 138,183 tests on 7 June.



287,399 people have tested positive.



As of 5pm on 7 June, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 40,597 have sadly died.



