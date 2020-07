Velká Británie představila nové kroky na podporu ekonomiky a trhu práce

"Náš plán má jasný cíl: chránit, podporovat a vytvářet pracovní místa. Dodá podnikům důvěru k zachovávání pracovních míst a k přijímání nových zaměstnanců," uvedl Sunak. "Nikdy nebudu akceptovat nezaměstnanost jako nevyhnutelný výsledek," prohlásil ministr při dnešním projevu v parlamentu.

Vláda v rámci nových opatření vyplatí podnikům příspěvek 1000 liber (29.700 Kč) za každého zaměstnance, který se vrátí do práce, jakmile na konci října skončí program vládní podpory dočasně uvolněných zaměstnanců. Tento program v současnosti pokrývá přes devět milionů pracovních míst, takže by vláda na nově oznámených příspěvcích mohla vyplatit až devět miliard liber.

We want to reward employers who successfully bring staff back from furlough.



If you bring back someone who was furloughed - and continuously employ them through to January we'll pay you a Job Retention Bonus of £1,000 per person. #PlanForJobs pic.twitter.com/j4UnLpz1xs