Velká Británie zpřísní podmínky pro vstup, školy otevře patrně v březnu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Velká Británie dnes zpřísnila pravidla pro vstup do země pro cestující z některých zemí, kde se šíří nové mutace koronaviru. Oznámil to britský premiér Boris Johnson. Kvůli současné epidemické situaci v zemi se zároveň nepočítá s otevřením škol následující měsíc; školáci se do tříd vrátí patrně v březnu, uvedl ministerský předseda.