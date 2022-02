Většina Britů si přeje Johnsonův odchod, pokud porušil pravidla koronavirové uzávěry

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dvě třetiny Britů se domnívají, že pokud britský premiér Boris Johnson porušil během koronavirové uzávěry pravidla a policie ho za to bude pokutovat, měl by odstoupit. Vyplývá to z průzkumu společnosti Redfield and Wilton pro server Politico.