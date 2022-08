Voda je vzácná, Britové musí přijmout, že bude míchaná s tou odpadní, řekl šéf EA

— Autor: ČTK

Britové by měli přestat být tak citliví v otázce pitné vody a přijmout fakt, že bude míchaná s vyčištěnou odpadní vodou. V článku otištěném v The Sunday Times to napsal šéf britské Agentury pro životní prostředí (EA) James Bevan. Je podle něj také nutné přestat se na vodu dívat jako na něco, co je zdarma, ale považovat ji za vzácný zdroj.