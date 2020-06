Vojenská přehlídka v Moskvě nevyšla dle plánu, Kreml čekal víc hostů z ciziny

Účast kyrgyzského prezidenta byla zrušena na poslední chvíli kvůli se koronaviru v delegaci. Na Rudém náměstí se také objevili vůdci "částečně uznané" Abcházie a Jižní Osetie, ale i Milorad Dodik jako zástupce Republiky srbské z Bosny.

Kreml však podle deníku Kommersant zpočátku počítal přinejmenším s účastí všech vůdců postsovětských republik s výjimkou znepřátelené Gruzie a Ukrajiny a v nejlepším případě také s prezidenty Francie a Chorvatska Emmanuelem Macronem a Zoranem Milanovičem.

Ale čím blíže k přehlídce, tím více se seznam hostů tenčil. Arménský premiér Nikol Pašinjan a ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev se omluvili kvůli karanténním opatřením. Prezidenti Chorvatska a Turkmenistánu Milanović a Gurbanguli Berdymuhamedov zmínili mnohem neobvyklejší důvody: chorvatskému vůdci se rozbilo letadlo a Berdymuhamedov se znepokojil, že by kvůli povinné dvoutýdenní karanténě po návratu z ciziny nemohl pohostit příbuzné na své narozeniny. A ty jsou zrovna 63., což je u muslimů posvátný věk, protože právě tolika let se dožil zakladatel islámu, prorok Mohammed.

Někteří hosté ale měli k návštěvě Moskvy důvod i bez přehlídky. Například srbský prezident Aleksandar Vučić, který minulou neděli se svou stranou zvítězil v parlamentních volbách, je pevně odhodlán dosáhnout pokroku v řešení otázky Kosova. Důležitou roli v tom sehrává stanovisko Moskvy, a proto se sešel s Vladimirem Putinem, aby sladili postoje v této otázce. Už 27. června má Vučić o Kosovu jednat ve Washingtonu.

Putin také jednal s prezidenty Uzbekistánu, Kazachstánu, Moldavska a Tádžikistánu. Ale běloruský prezident Alexandr Lukašenko se "držel stranou a s nikým se nebavil", alespoň podle tiskových agentur. Přitom právě Lukašenkovi, který do Moskvy přijel spolu se třemi syny, by se mohlo hodit předvést vřelé vztahy s Putinem, poznamenal Kommersant. Připomněl Lukašenkova vyjádření, že nejmenovaní "ruští oligarchové" sponzorují jeho soupeře v nadcházejících prezidentských volbách. "Nebojte se, zvládneme to a vyhrajeme," odpovídal Lukašenko v Moskvě na pozdravy z tribun.