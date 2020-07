Volby v Bělorusku nebudou demokratické. Komise vyřadila hlavní protikandidáty Lukašenka

Jedním z eliminovaných je Viktar Babaryka. Tohoto bývalého šéfa peněžního ústavu Belgasprombanka, běloruské odbočky ruské Gazprombanky, nechal Lukašenko v červnu zatknout. Podle pozorovatelů se jednalo o očekávaný scénář odstranění vážných soupeřů Lukašenka z cesty. Dnes to volební komise prakticky potvrdila, když Babaryku jako kandidáta odmítla s poukazem na to, že je trestně stíhaný.

U komise neprošel ani Valeryj Capkala, bývalý velvyslanec, který nyní řídí správní komplex pro různé technologické společnosti. Byl odmítnut poté, co mu komise neuznala řadu podpisů na podporu jeho kandidatury.

Lukašenko podobný způsob vyloučení svých soupeřů už v minulosti opakovaně používal. Letos však čelí nejsilnější opozici za poslední léta. Mezi lidmi vzrostla nespokojenost s hospodářskou situací země, se stavem lidských práv i s prezidentovým podceňováním nebezpečí koronavirové nákazy.

"The seemingly arbitrary exclusion of candidates limits the possibility for the Belarusian people to express their will and already undermines the overall integrity an democratic nature of the #Belarus presidential elections." @JosepBorrellF. https://t.co/U34JrBenlS