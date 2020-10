Wales čeká předvánoční lockdown, v Manchesteru se zpřísnila opatření

V metropolitní oblasti Manchesteru, který se dnes přesunul do nejvyšší kategorie britského výstražného systému, žije 2,8 milionu lidí. Zástupci regionu dlouho odmítali přijmout přísnější opatření, ústřední vláda premiéra Borise Johnsona jim je proto nakonec nařídila.

Kromě oblasti Manchesteru se do nejvyšší kategorie varovného systému už dříve dostal Liverpool a okolí či hrabství Lancashire. V regionech spadajících do třetího stupně musí například zavřít hospody a bary, které neprodávají "vydatné jídlo". Zavřená musí být také kasina či sázkové kanceláře. Omezené je shromažďování. Do postižených oblastí by lidé neměli přijíždět, ani z nich odjíždět.

