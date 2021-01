WHO doporučila obě dávky vakcíny Moderna v rozmezí 28 dní

Podle předsedy panelu odborníků WHO Alejandra Craviota by měli druhou injekci s dávkou vakcíny firmy Moderna očkovaní dostat po 28 dnech. "Interval je možné prodloužit na 42 dní, ale důkazy, které máme, nesahají za tuto dobu," dodal.

Expertka WHO na vakcinaci Kate O'Brienová uvedla, že stále nejsou k dispozici údaje, na základě kterých by bylo možné se vyjádřit k očkování těhotných. "Není důvod domnívat se, že by mohl u těhotných nastat problém, jen říkáme, že zatím nemáme k dispozici žádná data," zdůraznila. Těhotné ženy by proto podle O'Brienové měly zatím vakcínu dostávat jen, pokud pracují ve zdravotnictví nebo patří do některé z rizikových skupin.

WHO vydala doporučení k užívání vakcíny firmy Moderny tři týdny poté, co se podobně vyjádřila k očkování látkou konsorcia Pfizer/BioNTech. U ní doporučili odborníci druhou dávku podat za 21 až 28 dní. Za výjimečných okolností ale připustili její podání i o "několik týdnů" později.

Zatím jediná vakcína, kterou WHO schválila pro nouzové použití, je právě vakcína Pfizer/BioNTech. Podle agentury AFP by rozhodnutí o vakcíně firmy Moderna mělo přijít na konci února. Například Evropská komise schválila podmínečnou registraci vakcíny společnosti Moderna v zemích Evropské unie již 6. ledna.