WHO kritizuje přeočkování, vakcíny by měly směřovat do chudších zemí

Farmaceutické firmy pak organizace vyzvala, aby zvýšily dodávky do chudších zemí, kde je stále proočkovanost proti covidu-19 nízká. Epidemická situace se nyní ve světě zhoršuje, a to kvůli šíření nakažlivější mutace delta, uvedla WHO, která je organizací OSN.

Úmysl rozšířit očkování proti covidu-19 na třetí dávku oznámily společnosti Pfizer a BioNTech. Chtějí o to požádat lékové regulátory v USA a v Evropské unii. Podle firem by podání třetí dávky mohlo výrazně posílit imunitu proti covidu-19. O přeočkování uvažuje řada západních zemí, Izrael podání třetí dávky očkovací látky od společnosti Pfizer umožní lidem s oslabenou imunitou.

"Zatím neexistují vědecké důkazy o tom, že je nutné přeočkování," uvedla hlavní vědecká pracovnice WHO Soumya Swaminathanová. Zdůraznila, že WHO zakládá svá doporučení a rozhodnutí na výsledcích vědeckých studií, nikoliv pouze na prohlášení výrobců.

Krizový manažer WHO Mike Ryan poukázal na to, že vztahy mezi chudšími a bohatšími státy se mohou zhoršit, pokud se prosperující země rozhodnou využít vakcíny pro přeočkování místo toho, aby je darovaly chudším zemím, kde jsou více potřeba. "Odsuzujeme stovky milionů lidí k tomu, že nemají žádnou ochranu (proti covidu-19)," uvedl. WHO také poznamenala, že v některých zemích nebyl stále naočkován ani celý zdravotnický personál.

WHO vyzvala americké výrobce Pfizer a Moderna, aby zvýšili dodávky svých vakcín do očkovacích programů pro chudší země. Oba výrobci se zatím soustředili hlavně na dodávky do ekonomicky vyspělých států.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že epidemická situace ve světě se znovu zhoršuje. "Varianta delta se ve světě šíří velmi rychle, což vede k prudkému nárůstu počtu případů nákazy a úmrtí," upozornil. Situace je podle něj vážná hlavně v zemích, kde je proočkovanost proti covidu-19 nízká. Tam šíření nakažlivější varianty způsobuje vedle nárůstu počtu nových případů nákazy také vyšší počet hospitalizací a úmrtí.