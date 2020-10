WHO má výhrady k lockdownům. Navrhuje jiné řešení k překonání pandemie covid

Na dotaz ČTK uvedl, že opatření mají být cílená a časově omezená a mají zohledňovat i na vedlejší důsledky, mimo jiné sociální i psychické. Národní lockdowny, tedy plošná omezení volného pohybu a ekonomického života, přitom Kluge označil až za krajní možnost.

"Pandemické časy nemusí nutně znamenat temné časy," zahájil dnes online tiskový brífink Kluge. "Jsme v bezprecedentních časech," dodal s tím, že podle průzkumu jeho pobočky je už víc než polovina lidí z restrikcí unavená. Podle Klugeho je také třeba hledat nové způsoby, jak být štastný.

