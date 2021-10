WHO na boj s covidem potřebuje 23,4 miliardy dolarů

K příspěvku zástupci WHO vyzvali skupinu hospodářsky nejrozvinutějších států G20, jež se setká na summitu v Římě o víkendu, uvedla agentura Reuters. Posílení pomoci určené chudším zemím může předejít až pěti milionům úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19. Téměř stejný počet mrtvých způsobila pandemie do dnešního dne.

"Je to velké množství peněz, ale když to srovnáte se škodami, které epidemie způsobila světovému hospodářství, tak to není tolik," uvedl speciální vyslanec WHO Carl Bildt, který má na starost program ACT-A, jehož cílem je posílit odezvu chudších zemí na epidemii covidu-19. Uvedl, že od římského summitu očekává silný signál.

Zhruba sedm miliard dolarů by mělo jít na očkování a dalších sedm miliard dolarů na testování. Na posílení zdravotnictví je vyčleněno 5,9 miliardy dolarů a dalších 3,5 miliardy dolarů je určeno na léčbu a zakoupení léků či kyslíku. Pokud ho regulátoři schválí, WHO chce začlenit do pomoci i nový lék od společnost Merck & Co., který podle výrobce slouží k léčbě lehčích případů nemoci covid-19.

WHO již dříve varovala, že bez větší podpory chudších zemí se nepodaří na globální úrovni dostat epidemii covidu-19 pod kontrolu. V oblastech, kde je menší proočkovanost a kde se koronavirus více šíří, mohou vznikat nakažlivější mutace.

Organizace OSN také varuje před nerovným přístupem k očkování proti covidu-19. Poukázala, že jen desetina afrických zemí dosáhne cíle mít letos naočkováno alespoň 40 procent obyvatel. Na světě tohoto cíle nedosáhne podle odhadů 82 zemí. V této souvislosti WHO kritizovala přeočkování, které zahájila řada bohatších zemí. Podle organizace měly dávky jít do států, kde je proočkovanost nízká.

Program Act-A skrze svůj program Covax poskytl chudším zemím 425 milionů dávek vakcíny a 128 milionů testovacích sad.