WHO poslala do KLDR první zdravotnickou pomoc pro boj s covidem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

První zásilka Světové zdravotnické organizace (WHO) určená k boji s nemocí covid-19 dorazila do Severní Koreje. Informovala o tom dnes agentura AP, podle níž to může naznačovat, že KLDR po téměř dvouleté naprosté izolaci pomalu začíná otvírat své hranice a přijímat pomoc zvenku.